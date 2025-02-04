العشرات يشيعون جنازة الإذاعى أحمد ابو زيد بمقابر عائلته بطنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

شيع العشرات من أسرة وأقارب، الإذاعي أحمد أبو زيد، أحد أهم مذيعى الإذاعة المصرية، جنازته لمثواه الأخير بمقابر عائلته بمنطقة قحافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وخرج الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة على الاذاعي احمد ابو زيد بمسجد ابو الهوى القريب من المقابر وسط حالة من الحزن التي انتابت المشيعين.

وكان الاذاعى رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، قد اعلن عبر صفحته على موقع "فيس بوك" قائلاً: "الإذاعي الكبير أحمد أبو زيد في رحمة الله إلى جنة الخلد أستاذي الحبيب".

وتابع رضا عبد السلام: "من أول يوم لي في الإذاعة عام 1988 تعرفت عليه وكان وقتها من أهم مذيعي الإذاعة المصرية وإذاعة الشعب آنذاك فعرفت الأدب الجم والذوق الرفيع وطيبة القلب وطلاقة الروح وزكاة النفس، وكان يعاملني كما يعامل الوالد ولده عطفا وحدبا وفي أولي خطواتي الوئيدة والصعبة في الإذاعة كان مناصرا ومدافعا ويشهد بذلك الراحل الأستاذ عطية السيد رحمه الله".

واستكمل: "وكان الأستاذ أحمد أبو زيد ذا سمت هادئ وأخلاق عالية ووجه راض وبسمته الدائمة علي وجهه سفير للأخوة بينه وبين كل من يعرفه وكل من يقابله وخطواته الآمنة التي كنت تحس أنه يمشي تواضعا في صورة مطابقة تماما للآية القرآنية التي تصف عباد الرحمن " يمشون علي الأرض هونا " ولا أنسي ولن أنسي تعليقاته على بوستاتي بهذا اللقب الأثير والمحبب إلي قلبي "ابني الغالي" وأنا يا أبي بعد أبي أشهد أمام الله وأمام الناس أنك كنت مثالا للدين الحي والأخلاق العالية والذوق الرفيع وأسأل الله العلي القدير أن يناديك بهذا النداء الذي ينادي به النفوس المطمئنة بقوله سبحانه ".

واختتم رضا عبد السلام منشوره: "إلى جنة الخلد أستاذي الحبيب إلى روح وريحان وعزائي لكل أسرته الطيبة وأحبائه جميعا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".



جانب من تشييع الجثمان (1)



جانب من تشييع الجثمان (2)