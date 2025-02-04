الصفدي: "اجتماع القاهرة" يؤكد جاهزية العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الوزراء العرب، الذين اجتمعوا في القاهرة، أكدوا جاهزيتهم للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق السلام العادل الدائم على أساس حل الدولتين.

وأضاف الصفدي - خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليوناني جورج يرابيتريتيس، بمقر وزارة الخارجية في عمان، عقب مباحثاتهما - "أن الرسالة التي تم إطلاقها للعالم خلال اجتماع القاهرة تؤكد جاهزية العالم العربي للانخراط فورًا لتحقيق السلام العادل بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي".

وتابع "أن هناك تطورات إيجابية في المنطقة نحتاج أن نبني عليها"، مشددًا على أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أولوية، بجانب التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الزيارة المرتقبة لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة مهمة، مشددًا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الدور الأمريكي دور رئيسي في المنطقة من أجل الوصول إلى السلام، مؤكدًا أهمية العمل لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

ومن جانبه..قال وزير الخارجية اليوناني إن الأردن واحة استقرار في المنطقة، معربًا عن تقدير بلاده لموقف الأردن بما يتعلق بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، منوهًا بأن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون نقطة تحول إيجابية نحو الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.