الرئيس الألمانى يصل الأردن فى ثانى محطات جولته بالشرق الأوسط

كتبت: هناء أبو العز

وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، فى إطار زيارة عمل بالمملكة، يلتقى خلالها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

وكان فى استقبال الرئيس الألمانى لدى وصوله مطار ماركا الأردنى، وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني في ألمانيا فايز خوري، والسفير الألمانى لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير القوات الألمانية المتمركزة فى الأردن، فى المحطة الثانية من جولته فى الشرق الأوسط، ويتمركز حوالى 150 جنديا ألمانيا فى قاعدة الأزرق الجوية، شرقى العاصمة الأردنية عمان، وسيتوجه شتاينماير إلى هناك من عمان على متن طائرة إيرباص تابعة للقوات الجوية الألمانية.

وإلى جانب عدد مماثل من القوات فى أربيل بشمال العراق، تشارك القوات الألمانية فى الانتشار الدولى لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار فى العراق.

وتوفر القوات الجوية الألمانية القدرة على النقل الجوي، وتدعم عمليات التحالف بطائرات التزود بالوقود، وتشارك في مراقبة المجال الجوي والبحري، وتساعد أيضا في تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، ومن المقرر أن يجري شتاينماير غدا الأربعاء محادثات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في عمان لمناقشة الوضع في المنطقة.