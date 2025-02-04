الحكومة البريطانية تخطط لتشكيل مجلس استشارى لحماية المسلمين.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

تخطط الحكومة البريطانية لإنشاء مجلس بشأن الإسلاموفوبيا، وتستعد لتعيين وزير سابق من حزب المحافظين لقيادته، وفقًا لما كشفته صحيفة التليجراف.

وبحسب صحيفة تليجراف فقد أكدت المصادر، أن المجلس المكون من 16 عضوًا، سيساعد في تقديم المشورة بشأن وضع تعريف حكومي رسمي للتمييز ضد المسلمين، وسيقدم المشورة للوزراء بشأن معالجة الإسلاموفوبيا.

وقالت الصحيفة إنه تم طرح اسم دومينيك جريف، النائب العام المحافظ السابق وأحد أبرز مؤيدي البقاء، لرئاسة المجلس داخل وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية التابعة لنائبة رئيسة الوزراء أنجيلا راينر (MHCLG) باعتباره سياسيًا شارك بنشاط في معالجة الإسلاموفوبيا.

وكان دومينيك جريف رئيسًا للجنة مواطني المملكة المتحدة بشأن الإسلام، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، وكتب مقدمة لتقرير مجموعة برلمانية مثيرة للجدل من جميع الأحزاب في عام 2018، والتي حددت تعريفًا للإسلاموفوبيا، والذي تبناه حزب العمال.

وتم انتقاد التعريف لكونه واسع النطاق لدرجة أنه يحد من حرية التعبير، ويرقى إلى قانون التجديف أو ما يعرف بقانون ازدراء الأديان بحكم الأمر الواقع ويخنق النقد المشروع للإسلام كدين.

ومن بين المرشحين الستة عشر المدرجين في القائمة المختصرة للمجلس، قاري عاصم، إمام ليدز الذي طرده حزب المحافظين من منصبه كمستشار حكومي في عام 2022 بعد دعمه لدعوات حظر فيلم سيدة الجنة، عن ابنة النبي محمد.

ولم يصرح الوزراء بعد ما إذا كانوا سيتبنون تعريف المجموعة الحزبية للإسلاموفوبيا أو بديلاً له، وحثهم المعارضون على تأجيل الخطط بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

وقال روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل: "يتعين على الحكومة أن تتخلى عن خططها لمثل هذا التعريف المعيب للغاية لكراهية الإسلام. بالطبع يجب أن نتعامل مع الكراهية ضد المسلمين أينما حدثت، لكن هذا التعريف هو حصان طروادة لقانون التجديف الذي يحمي الإسلام. لماذا يعتقد نواب حزب العمال أنه من المقبول الاستهزاء بالمسيحية ولكن ليس الإسلام؟ مرارًا وتكرارًا، تُظهر حكومة حزب العمال هذه تجاهلًا لحرية التعبير".

ونشرت المجموعة الحزبية، التي شارك في رئاستها ويس ستريتنج، الذي يشغل الآن منصب وزير الصحة، تعريفها في عام 2018 بعد مشاورات استمرت 18 شهرًا. وذكرت: "إن كراهية الإسلام متجذرة في العنصرية وهي نوع من العنصرية التي تستهدف تعبيرات عن الإسلام ".

في كلمته الافتتاحية، قال جريف إنه "رحب بشدة" بالتقرير، قائلاً إنه "يقدم مساهمة مهمة في المناقشة حول أفضل السبل لمعالجة كراهية الإسلام. إنه بحث جيد ويمكن أن يمنحنا جميعًا طعامًا للفكر والعمل الإيجابي".

في عام 2019، جرد بوريس جونسون جريف من منصبه كزعيم لحزب المحافظين بعد تمرده على تشريع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وترشح كمرشح مستقل في انتخابات عام 2019.