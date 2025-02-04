الجيش اللبناني يعلن انتشار وحداته في عدة مناطق بعد انسحاب قوات الاحتلال

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أعلن الجيش اللبناني، انتشار وحداته في عدد من المناطق في قضاء مرجعيون ومنطقة جنوب الليطاني، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم /الثلاثاء/- أن وحدات عسكرية انتشرت في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون في القطاع الشرقي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت قيادة الجيش اللبناني تأكيدها على أهمية التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.