التنمية المحلية: استغلال 2500 فدان بظهير المنيا الصحراوى لإقامة غابة شجرية

كتب على عبد الرحمن

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، التوقيع على ملحق إنهاء عقد بالتراضى للصالح العام بين محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وإحدى شركات التنمية الزراعية للانتفاع بمساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوى الغربى لمدينة المنيا كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية.

وقع على ملحق العقد كل من الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا نيابة عن المحافظة واللواء عمر محمد الشوادفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الزراعية والمهندس ميلاد بشرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ، مؤكدة: أن الوزارة كانت قد تلقت توصية من مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فيما يخص النزاع القائم بين الشركة وطرفى التعاقد، حيث تم التواصل والتنسيق مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، بالإضافة إلى استضافة وزارة التنمية المحلية عدد من الاجتماعات بحضور الجانبين وتوجيه القطاعات المعنية بالوزارة بدراسة وحل المشكلة ونجحت تلك الجهود فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين والاتفاق على التسوية بالتراضى بما يحقق الصالح العام.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية التنسيق الذى تم بين المحافظة والشركة خلال الفترة الماضية لإنهاء التعاقد بالتراضى لكونه يتيح لمحافظة المنيا استغلال مساحة الـ 2500 فدان لتشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوى الغربى بما يسهم فى حل مشكلة مصرف المحيط بمحافظة المنيا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.