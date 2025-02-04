الاحتلال الإسرائيلى يحول المنازل لثكنات عسكرية فى طولكرم

وكالات

قالت محافظة طولكرم إن جيش الاحتلال الإسرائيلى حول عشرات المنازل والمباني في المدينة والمخيم إلى ثكنات ومراكز تحقيق، مؤكدة أنه نشر قناصة.

وأضافت أن إسرائيل تواصل تشديد حصارها على مستشفيي ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي بالمدينة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال اعتقل مواطنين وكوادر من الهلال الأحمر من محيط مستشفى ثابت واقتحمه وحقق مع مصاب.

وتابعت محافظة طولكرم أن جيش الاحتلال أجبر نحو 10 آلاف مواطن على النزوح من داخل مخيم طولكرم.

وذكرت أن الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من مغادرة المخيم يعانون من حالات صعبة ومرضية، وهم بحاجة لإغاثة.