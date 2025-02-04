اليوم السابع
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الأمم المتحدة وفاة 70 شخصا من الجوع فى الخرطوم معظمهم من الأطفال

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:08 م
الأمم المتحدة وفاة 70 شخصا من الجوع فى الخرطوم معظمهم من الأطفال الحرب فى السودان
كتبت: هند المغربي

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أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في ولاية الخرطوم فيما تشير التقارير المحلية إلى وقوع أكثر من 70 حالة وفاة مرتبطة بالجوع، معظمها من الأطفال، وفق مكتب إعلام الأمم المتحدة.

وأفاد المكتب الأممي، أنه في شهر يناير وحده تم تسجيل أكثر من 1100 حالة سوء تغذية حاد في 3 أحياء في أم درمان، بما يشدد على الحاجة العاجلة للمساعدات الغذائية ووقف الأعمال القتالية وتزيد معدلات سوء التغذية بشكل خاص في مناطق أجبرت القيود على الوصول الإنساني فيها، على إغلاق المطابخ المجتمعية التي اعتمدت عليها الكثير من الأسر للبقاء على قيد الحياة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية علي القلق البالغ إزاء استمرار الهجمات على المدنيين من قبل أطراف الصراع بأنحاء السودان وأفادت التقارير بمقتل 60 شخصا وإصابة 150 بجراح جراء قصف على سوق مزدحم وهجمات على عدة مواقع سكنية في أم درمان بولاية الخرطوم. وفي الأيام الأخيرة أفيد بوقوع ضحايا من المدنيين في هجمات بشمال كردفان وشمال وجنوب دارفور.

ومن جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المكتب يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن تقارير استمرار الهجمات على مخيم أبو شوك للنازحين الذي أعلنت فيه حالة المجاعة في ديسمبر.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نيكويتا سلامي قد أدانت هذه الهجمات العشوائية ودعت إلى الوقف الفوري لسفك الدماء.







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السودان

الأمم المتحدة

الخرطوم

الجوع



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