إجراء 31 عملية زراعة قوقعة بالإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن مجمع الإسماعيلية الطبى، من إجراء31 عملية زراعة قوقعة بنجاح تحت مظلـة منظومة التأمين الصحى الشامل، في إطار جهود الهيئة لتقديـم خـدمات صحية متطـورة للمواطنين، حيث تتحمل الدولة تكلفة العمليات بالكامل، والتي تصل إلى مليون جنيه لكل عملية.

وتضم وحدة زراعة القوقعة بالمجمع الطبي فريقًا طبيًا متميزًا، يتكون من استشاريين وأخصائيين في مجالات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات، مما يضمن تقديم رعاية طبية متكاملة للمرضى، وقد تم إجراء عمليات زراعة القوقعة باستخدام تقنيات حديثة.

وتتضمن عملية زراعة القوقعة تركيب جهاز إلكتروني داخل الأذن الداخلية، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من فقدان شديد في السمع على استعادة قدرتهم على السمع. وتستغرق العملية عادةً من ساعة إلى ساعتين تحت التخدير العام.

وإضافة إلى ذلك، تخضع الحالات لفحوصات شاملة وجلسات تأهيل قبل وبعد العملية لضمان تحقيق أفضل النتائج ،حيث يتم تقييم المرضى من قبل فريق طبي متخصص لتحديد مدى ملاءمتهم للعملية.

ضمت لجنة زراعة القوقعة الدكتور أحمد عبد الخالق استشاري الأنف والأذن والحنجرة، وزراعة القوقعة ، الدكتور إسماعيل الديب استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتورة دينا محي الدين أخصائي السمعيات ، الدكتور شريف محمد أخصائي التخاطب، والدكتور هاني عبد الرحمن رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ، الدكتور محمود وحيد طبيب مقيم الأنف والأذن، وفريق التمريض المتميز.

وتسعى الهيئة إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للعديد من الأسر.