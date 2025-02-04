أول تصريح من أسرة حارس حديقة حيوان الفيوم ضحية افتراس الأسد.. فيديو

الفيوم – رباب الجالى

التقى تليفزيون "اليوم السابع" مع أسرة حارس حديقة حيوان الفيوم، ضحية افتراس الأسد له، وبدت عليهم ملامح الحزن والأسى بعد الواقعة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين.

وفى أول تصريح لهم، أكدت أسرة سعيد جابر، لـ"اليوم السابع"، أن الأيام الثلاث الماضية مرت عليهم بصعوبة جداً عقب الحادث وأثرت فى حالتهم النفسية وعم الحزن على الجميع فى المنزل.

وقال مصطفى جابر شقيق حارس الأسد، إنهم استقبلوا الخبر كالصاعقة عندما اتصل عليهم الأهالى وأخبروهم أن فيديو متداول لافتراس أسد الحديقة لـ"سعيد"، موضحاً أنهم شاهدوه وهو ملقى على الأرض فى جزيرة الأسد والحيوان على الجانب الآخر، وسط تواجد مكثف من رجال الشرطة والإسعاف.

وأوضح شقيق حارس الأسد، أن سبب الوفاة أن شقيقه سعيد كان صاعداً، وكان معه أبناؤه الثلاثة فى هذا اليوم، وكان من مهام عمله تأمين قفل أبواب الحيوانات كلها فى الحديقة، وجاء عند باب الأسد وحاول قفله يدوياً وصعد أعلى الباب، إلا أنه سقط من الباب على الجزيرة المتواجد فيها الأسد، حتى جاء الأسد والتهمه وبدأ بعضه من رقبته وقطع أوردة الرقبة مما تسبب فى الوفاة.

وناشد شقيق الحارس، الجهات المسئولة فتح تحقيق عن الإهمال فى الواقعة، خاصة أن الحديقة بها حيوانات مفترسة وكان يتوجب تعزيز إقفال الأبواب عبر كونترول آلى وليس بشكل يدوى، يهدد حياة العاملين بالحديقة، بجانب وجود شبكة علوية بالجزيرة تحجز السقوط داخل جزيرة الأسد، موضحاً أن الأسبوع الماضى نفس الأسد التهم أنثاه داخل الجزيرة ذاتها.

وكانت حديقة حيوان الفيوم شهدت واقعة مؤسفة لقى على أثرها حارس أمن بالحديقة يدعى سعيد جابر، مصرعه بعد افتراس الأسد له ونهش أجزاء من جسده ورأسه، وجرت محاولات إسعافه ونقله إلى مستشفى الفيوم العام، إلا أن المحاولات بائت بالفشل وتوفى على أثر ذلك، وأصدرت إدارة الحديقة قراراً بإغلاق حديقة حيوان الفيوم لمدة 3 أيام حداداً على وفاة حارس الأسد.