أوكازيون يصل لــ70% على الملابس الشتوية

كتبت - بتول عصام

تابعت وزارة التموين جهودها المستمرة من أجل المواطنين، من خلال توفير مختلف السلع بأقل الأسعار، ويستمر اليوم الثاني على التوالى من الأوكازيون الشتوى بتخفيضات تصل لــ70% على الملابس الشتوية والأحذية والحقائب والمفروشات.

وذلك بعد إصدار الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوي" لعام 2025، إعتبارا من أمس الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، الحملات الرقابية للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر لأى مخالفة، مع توعية المديريات المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها ضرورة التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين لحصول المستهلك على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والتأكد من إعلان المحلات المشاركة بالاوكازيون الشتوى 2025 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.