أسامة ربيع من مؤتمر سيتريد قطر: تحديات صناعة النقل البحرى تتطلب تضافر الجهود

الإسماعيلية - صبرى غانم

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض سيتريد قطر للنقل البحري Seatrade Maritime Qatar ، الذى تنظمه وزارة المواصلات القطرية تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري، وذلك على مدار يومين، بالدوحة، بحضور أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، والدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل بالسعودية نائب وزير النقل للخدمات اللوجستية، والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي.

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات البحرية الإقليمية والدولية لما تمثله من منصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات المرتبطة بالصناعة، فضلا عن ما تتيحه من فرصة للقاء مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحى الدولى.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل البحري تتطلب تضافر الجهود والالتفاف حول أهداف مشتركة تخدم حركة التجارة العالمية وتحقق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

وأعرب الفريق ربيع عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي للتباحث حول سبل التعامل الإيجابي مع بدء عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

يذكر أنه من المقرر أن تقام على هامش فعاليات المؤتمر عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بممثلي عدد من غرف الملاحة الدولية والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.