أجواء شديدة البرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3-2-2025 ، تزامنا مع استمرار اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار، واستمرار الأجواء الشتوية شديدة البرودة ليلا.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ، كما يلى :

طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأجواء شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.