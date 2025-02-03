وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تفتتح مبادرة "يوم الخير" من مركز شباب بلقاس

الدقهلية - سارة الباز

افتتحت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مبادرة "يوم الخير" على مستوى مراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية - الإدارة العامة للشباب - أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، من مركز شباب مدينة بلقاس، على مستوى مراكز الشباب بالدقهلية.

حضر فعاليات الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس من جانب الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتورة منى عثمان، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، وإشراف منى ممدوح، منسقة أندية الفتاة والمرأة، وعبد الباسط عبد الصمد، مدير إدارة شباب بلقاس، وأحمد علام، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس، ومن جانب الوزارة، نجوى صلاح وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ورضا سفينة، مدير عام البرامج التطوعية، والكشفية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة أسماء اسماعيل، مدير إدارة الفتاة والمرأة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان على أن مبادرة يوم الخير تعكس الدور المجتمعي الكبير، الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب، التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.

وأضافت وكيل الوزارة أن مبادرة يوم الخير هي من المبادرات المهمة، التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب، والتي تهدف إلى توزيع الملابس على أهالينا في جميع أنحاء الجمهورية خصوصا في القرى والنجوع، والأماكن الأكثر احتياجا لتوفير ملابس بأسعار مخفضة، وأقل من أسعار السوق، وذلك تخفيفا على المواطنين فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبها حرصت الدكتورة منى عثمان على افتتاح معرض مبادرة "يوم الخير" من مركز شباب مدينة بلقاس، من خلال المعرض الذى تعرض فيه الملابس بالتعاون مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ببلقاس، كما أثنت على المعرض والمعروضات الموجودة، وكيف أن بلقاس سباقة فى عمل الخير، كما أكدت على تجهيز كافة الأماكن المتاحة بمراكز الشباب لاستقبال المبادرة، والمشاركة في تنفيذ المبادرة كونها مسئولية مجتمعية ووطنية، والتي تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد الوطن الواحد.

يأتي تنفيذ المبادرة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، ونجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لبرامج تنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان، مدير الإدارة العامة للشباب، وعبد الباسط عبد الصمد، مدير إدارة شباب بلقاس.