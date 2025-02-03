اليوم السابع
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وكيل أوقاف الإسماعيلية يفتتح دورة تدريبية للأئمة على قضايا تنمية الأسرة

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:57 م
وكيل أوقاف الإسماعيلية يفتتح دورة تدريبية للأئمة على قضايا تنمية الأسرة جانب من الفعاليات
الإسماعيلية -صبرى غانم

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افتتح فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، أولى فعاليات الدورة التدريبية للأئمة للتدريب على قضايا تنمية الأسرة كالزواج المبكر وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع.

وشهد مراسم افتتاح الدورة كل من لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة، بحضور  الدكتور علي معوض المدرس بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية وعدد من الأئمة.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية، عن أهمية الاهتمام بتلك القضايا التي تهم الأسرة وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة في تلك القضايا.







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اوقاف الاسماعلية

المجلس القومى للمرأة

الطب البيطرى

قضايا الأسرة






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