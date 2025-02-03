وكيل أوقاف الإسماعيلية يفتتح دورة تدريبية للأئمة على قضايا تنمية الأسرة

الإسماعيلية -صبرى غانم

افتتح فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، أولى فعاليات الدورة التدريبية للأئمة للتدريب على قضايا تنمية الأسرة كالزواج المبكر وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع.

وشهد مراسم افتتاح الدورة كل من لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتور علي معوض المدرس بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية وعدد من الأئمة.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية، عن أهمية الاهتمام بتلك القضايا التي تهم الأسرة وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة في تلك القضايا.