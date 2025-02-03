وفد من طلبة جامعة الأقصر يشارك بالملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات

الأقصر – أحمد مرعى

شارك وفد طلابي من الجامعة في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2025، تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وضم الوفد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بإشراف الدكتورة علا علي إبراهيم، مدير النشاط الثقافي بإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، على أن الاتحادات الطلابية تعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز وعيه بقضايا الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار والعمل الجماعي، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز دور الاتحادات الطلابية في تطوير الأنشطة الجامعية، واستحداث أنشطة جديدة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد اليوم الأول من الملتقى حفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، تلاها جلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالاتحادات الطلابية ودورها في الحياة الجامعية، وتتضمن فعاليات الملتقى ورش عمل ذاتية تناقش مدى امكانية استحداث أنشطة طلابية جديدة وتعظيم الاستفادة من الأنشطة القممية بين الجامعات، بالإضافة إلى المائدة المستديرة والتي تجمع بين رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم لمناقشة سبل تطوير الأنشطة الطلابية في الجامعات والمعاهد المصرية.

فيما شارك وفد طلابي بالتصفيات النهائية لمهرجان إبداع؛ المقامة بالمدينة الشبابية بالاسكندرية؛ خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير الجارى، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات 2024/2025 الموسم الثالث عشر، في مجال الفنون التشكلية، وحصد 5 طلاب من أبناء الجامعة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في التصفيات القائمة بالإسكندرية.