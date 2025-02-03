وفد صيني يبحث سُبُل الاستثمار في محافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، وفد إحدى الشركات الاستثمارية الصينية، بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة مقترحات وسبل التعاون بين محافظة بورسعيد والشركة الصينية في المجال الصناعي.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، ومدير المنطقة الصناعية اللواء محمد بصلة والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، وبحضور وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي وأحمد الشاذلي مدير عام مكتب متابعة الاستثمار الداخلي وعدد من الجهات التنفيذية.

بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن انجازات المحافظة، عقبها عرض مدير المنطقة الصناعية بالجنوب، ونبذة مختصرة عن المنطقة الصناعية والكيانات الصناعية بها من مشروعات الملابس و المنتجات الغذائية والغزل والنسيج، وعرض الموقع العام للمنطقة، فضلا عن استعراض معدلات الإنتاج والتصدير بها ومميزاتها في تنشيط ودعم التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبها، عرضت مديرة إدارة التخطيط العمراني ، تفاصيل الموقع المقترح للمشروع محل التعاون في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ثم عرضت مديرة إدارة مركز شبكات المرافق بالمحافظة، الموقف فيما يتعلق بتوصيل المرافق للمشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة.

وأكد اللواء محب حبشي، أهمية تشجيع الاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج من خلال إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية بالجنوب سوف يتم تزويدها بكافة الخدمات والمرافق اللازمة للمشروعات الجديدة بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الصناعية و يساعد في عملية تطوير المنطقة الصناعية بما تشمله من كيانات اقتصادية متنوعة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب الصيني مقترح المشروع الصناعي محل التعاون ، كما تم مناقشة آليات التنفيذ مع المحافظة في إقامة المشروع ، والذي يدعم خطة الارتقاء بالقطاع الصناعي ويجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية .

ووجه الوفد الصيني الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله وترحيبه بالتعاون المثمر، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.



المحافظ مع الوفد الصيني



المحافظ والوفد الصيني خلال استعراض الانجازات



تقديم درع المحافظة



