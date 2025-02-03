وصول دفعة جديدة من مصابي غزة للعلاج في مصر عبر معبر رفح

رفح - محمد حسين

تواصل مصر استقبال المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة للعلاج، حيث وصلت اليوم دفعة جديدة تضم 33 حالة عبر معبر رفح البري، برفقة 70 مرافقًا، وتم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان أمس قد شهد وصول 34 حالة، برفقة 63 مرافقًا، حيث تم توزيعهم على المستشفيات المصرية على النحو التالي 18 حالة في مستشفى العريش، 10 حالات في مستشفى الشيخ زويد، 5 حالات في مستشفيات جامعة الزقازيق، حالة واحدة في مستشفى بئر العبد.

وفي اليوم الأول، استقبلت مصر 37 حالة من المصابين، برفقة 38 مرافقًا، وتم توزيعهم على: 19 حالة في مستشفى العريش، 18 حالة في مستشفى الشيخ زويد المركزي.

تأتي هذه الجهود في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين والمرضى من قطاع غزة.