وزير الخارجية والهجرة يلتقى بوزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى

أحمد جمعة

في ختام زيارته للمنامة، التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وذلك اليوم الاثنين.

أشاد الوزير عبد العاطي بالمنحنى التصاعدي الذي تشهده العلاقات المصرية - البحرينية، وخاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية لمملكة البحرين في شهر يونيو 2022، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، والتي جاء في مقدمتها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة وزيري مالية البلدين، وذلك بهدف تعميق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

واستعرض الوزير عبد العاطي تطورات العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وتطرق وزير الخارجية إلى ما شهدته مصر من إصلاحات مؤسسية واسعة استهدفت تيسير الإجراءات لدعم الاستثمارات الخارجية. وأعرب عن تطلع الجانب المصري لاستضافة منتدى رجال أعمال مصري-بحريني بالقاهرة والعمل على دورية انعقاده، لتشجيع الاستثمار المتبادل بين مجتمعات رجال الأعمال من البلدين، حتى يتسنى استعراض المزايا والفرص الاستثمارية، مبرزًا التطوير الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة.