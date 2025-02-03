وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع ولى عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء

كتب ـ أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى المنامة اليوم الاثنين، مع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، معربًا عن التطلع لزيارة ولي عهد البحرين لمصر في أول زيارة ثنائية له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأبرز وزير الخارجية أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يحقق مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، موضحًا أهمية الإعداد الجيد والمشترك للاجتماع الثاني للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية في المملكة، مستعرضًا ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات هيكلية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الخارجية.



وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.