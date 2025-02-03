وزير الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أحمد جمعة

عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً خلال زيارته للمنامة اليوم الإثنين مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وشدد الوزير عبد العاطى على الوقوف بجانب مملكة البحرين والتأكيد على اهمية حماية أمن الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مثنيًا على التنسيق المستمر بين الجانبين ازاء مختلف القضايا الإقليمية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر البالغ لرعاية جلالة الملك للجالية المصرية فى البحرين بما يعكس علاقة الأخوة التى تربط الدولتين الشقيقتين.

ونوه وزير الخارجية فى هذا الإطار إلى إمكانية الاستفادة من المنصة الالكترونية التي انشأتها وزارة العمل المصرية لتسهيل استقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة الراغبة في العمل في الخارج طبقًا لاحتياجات السوق البحريني.

وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات التصنيع المشترك، مبرزًا الاهتمام المصري بتعضيد مبادرات التكامل الصناعي والاقتصادي العربية، والاهتمام بتعزيز تواجدها في سوق الطاقة النظيفة العالمي.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة الى استعراض آخر المستجدات حول التطورات فى سوريا.

وتفقد الوزير عبد العاطي خلال زيارته إلى مقر وزارة الخارجية البحرينية مركز "مدار" بالوزارة (غرفة العمليات السياسية بوزارة الخارجية)، حيث استمع من كبار مسئولي الخارجية البحرينية إلى شرح حول أسلوب العمل داخل مختلف قطاعات الوزارة، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين وزارتي خارجية البلدين.

واستعرض الوزير عبد العاطى تجربة وزارة الخارجية في العمل على تطوير منظومة الخدمات القنصلية والجهود المبذولة حاليا لرقمنة كافة المعاملات القنصلية بما يخدم مصالح واحتياجات المواطنيين المصريين بالخارج.