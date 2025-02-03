وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

كتب ـ مدحت وهبة ـ بتول عصام

شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ قليل فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".



إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

وجاء ذلك المؤتمر في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .