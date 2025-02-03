اليوم السابع
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في إطار تكليفات رئيس الجمهوري..

وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:01 ص
وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات
كتب ـ مدحت وهبة ـ بتول عصام

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شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  منذ قليل فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة
إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

وجاء ذلك المؤتمر في إطار تكليفات رئيس  الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية  وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية  وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .

وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات
وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات

 







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وزيرة التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

رئيس الجمهورية

برنامج الحماية من المخدرات

المناطق المطورة

برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

مراكز علاج الادمان

الخط الساخن لعلاج الإدمان

عيادات صندوق مكافحة لإدمان بالمناطق المطورة

أنشطة للتوعية بأضرار الإدمان بالمناطق المطورة

أضرار تعاطى المخدرات



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