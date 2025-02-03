وحدة السكان بالأقصر تشارك في القوافل الطبية ضمن مبادرة صحتك تهمنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام الأقصر، أن الوحدة شاركت في قافلة طبية بمركز أرمنت لتنظيم الأسرة وذلك ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات السكانية والصحية بمحافظة الأقصر.

وتم تنظيم القافلة برعاية مديرية الصحة، حيث ساهمت وحدة السكان في تنظيم القافلة من خلال لجنة التنسيق والمتابعة بالمركز والشباب المتطوع بالوحدة، وإشراف العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، وشاركت الوحدة في تذليل العقبات أمام المواطنين، بالإضافة إلى دعم الشباب المتطوعين لتقديم خدمات العيادات الثابتة والمتنقلة لتقديم خدمات شاملة لتنظيم الأسرة، بما في ذلك التوعية بوسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وتوضيح أهمية الرضاعة الطبيعية، والندوات التوعوية وتنظيم جلسات توعية للسيدات حول مخاطر الحمل المتكرر والمتقارب، وأهمية استخدام الوسائل طويلة المدى لتنظيم الأسرة.

وفى مركز ومدينة الزينية، تابعت رئيس وحدة السكان بالمحافظة والشباب المتطوع القافلة العلاجية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بالوحدة الصحية بقرية جاد الكريم، وكذلك فى مركز ومدينة إسنا بحضور لجنة التنسيق والمتابعة والتى تابعت القافلة العلاجية المجانية وقوافل تنظيم الأسرة التى نظمتها مديرية الصحة بالوحدة الصحية بالمساوية لمدة 3 أيام متتالية، وتسعة قرى بمركز ومدينة إسنا فى تخصصات النساء والجراحة وباطنه وعظام وجلدية وأسنان، والتي تقام ضمن خطة المنظومة الصحية التى تعتمد على انتقال الخدمات في القرى والمناطق المحرومة.

وشهدت القوافل مشاركة واسعة من أهالي القرى المستهدفة، الذين أعربوا عن رضاهم الكبير عن جودة الخدمات المقدمة مجانًا، مما يعكس أهمية تلك القوافل في تلبية احتياجاتهم الصحية، وتواصل وحدة السكان ولجنة التنسيق والمتابعة بالمراكز والمدن، تنفيذ خطة للرصد الميداني والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد المشكلات السكانية والعمل على حلها، بما يعكس التزامها المستمر بخدمة المواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وحدة السكان بالأقصر تشارك في القوافل الطبية ضمن مبادرة صحتك تهمنا



القوافل الطبية ضمن مبادرة صحتك تهمنا بالقرى والنجوع