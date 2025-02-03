نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. بدء تلقى طلبات التظلم غدا ولمدة 15 يوما

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) الفصل الدراسي الأول، وذلك لمدة 15 يوما، وذلك اعتباراً من غداً الثلاثاء 4 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري،

ويتم التقدم بطلب للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب و سداد الرسوم المقررة بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة و يتم إعلام مقدم الطلب بموعد الاطلاع و يحضر الطالب مع ولي أمره للاطلاع علي صورة كراسة الإجابة ويتم تدوين الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة و فى حالة تعديل الدرجه فقط سيتم إخطار الطالب

يذكر بأن اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أمس، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 م وذلك بنسبة نجاح 89.4%.

جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 126 ألفا و294 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 112 ألفا و937 طالبا وطالبة.

وبعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.