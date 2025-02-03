نادي قضاة بورسعيد يلتقي وزير الأوقاف بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

بورسعيد - محمد عزام

التقي وفدا من نادي قضاة بورسعيد، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك وبحث سبل التعاون بين الوزارة ونادي قضاة بورسعيد في تنظيم العديد من الفعاليات في شتى المجالات خاصة الدينية والثقافية والاجتماعية.

وتناول اللقاء سبل التعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات والأنشطة المختلفة بالشكل الذي يعود بالايجاب على المجتمع المصري خاصة فئة الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم، وخلق أجيال قادرة على التعامل مع كافة ما يُحاك بالوطن وعلى وعي كامل به، من أجل مستقبل مُشرق لهم ولوطننا الغالي مصر، وذلك من خلال تسليحهم بالعلم والتعاليم الدينية السليمة والأخلاق الحميدة.

ورحب وزير الأوقاف بوفد نادي قضاة بورسعيد، مُعربا عن سعادته بلقائهم، ومُتبادلا معهم التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما بحثا سبل التعاون بين فرع النادي في بورسعيد ووزارة الأوقاف ممثلة في مديرية الأوقاف لتنظيم العديد من الفعاليات من ندوات ومبادرات ومسابقات دينية وثقافية وغيرها من الأنشطة المختلفة.

كما أكد وزير الأوقاف على حرص الوزارة على التواصل مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والتعاون معها في العديد من المجالات خاصة العلمية والدعوية.

ومن جانبهم، وجه وفد نادي قضاة بورسعيد الشكر إلى وزير الأوقاف على حُسن الاستقبال والضيافة، ومقدمين لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مُعربين عن تقديرهم لحرص وزير الأوقاف وترحيبه بالتعاون مع النادي في العديد من الفعاليات والمبادرات.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة العلاقات والإعلام بنادي قضاة بورسعيد ومنسق الزيارة، على أن النادي حريص على التواصل مع كافة مؤسسات الدولة والتعاون المثمر معها بالشكل الذي يعود بالايجاب على المجتمع في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الزيارة تأتي استمرارا لسلسلة الزيارات التي يقوم بها نادي قضاة بورسعيد إلى الوزراء والقيادات المعنية لتفعيل دوره في التأثير الإيجابي في المجتمع وبالتالي مزيد من الرقي والاستقرار والتنمية للدولة المصرية.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف على حسن الاستقبال والضيافة وسرعة الاستجابة لعقد اللقاء، والترحيب المثمر في التعاون المشترك لخدمة المجتمع خاصة الشباب ثقافيا واجتماعيا ودينيا.

وأهدى نادي قضاة بورسعيد، درع النادي، إلى وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، حيث ضم الوفد كل من: المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة العلاقات والإعلام بنادي قضاة بورسعيد ومنسق الزيارة، المستشار محمد شداد، وكيل النادي، المستشار وائل فاروق، عضو النادي، المستشار عبده بلبول، سكرتير النادي.



خلال مقابلة نادي القضاة



درع لوزير الأوقاف



نادى القضاة ووزير الأوقاف



وزير الأوقاف ونادى قضاة بورسعيد