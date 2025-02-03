"مهارات القيادة الفعالة".. دورة تنمية بشرية بالإنجليزية فى جامعة دمنهور

عقدت اليوم الإثنين فعاليات أولى دورات التنمية البشرية باللغة الإنجليزية بعنوان "مهارات القيادة الفعالة Effective Leadership Skills"، بقاعة المناقشات، بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي بحضور عدد كبير من المتدربين من مختلف كليات جامعة دمنهور، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، و الأستاذ الدكتورة منى مبروك - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي - مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالدورة الدكتورة سناء الشوبكي - مدرس اللغة الإنجليزية وسفير التميز الحكومي، ومدرب معتمد لتنمية مهارات اللغة ومهارات التنمية البشرية.

استهل "حلمي" كلمته بالترحيب بالأستاذ الدكتورة مني السيد والسادة الحضور، مثنيا على دورها الفعال في دعم المركز، موجها الشكر للدكتورة سناء الشوبكي على تعاونها وحرصها على تقديم أفضل خدمة للمتدربين، ناصحا الطلاب باستغلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، و دراستهم في الجامعة في استثمار طاقاتهم في التدريب والحصول على الدورات التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم وتؤهلهم لسوق العمل.

أكد حلمي أن تلك الدورة تأتي إيمانا من جامعة دمنهور بدور مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور في تقديم الدورات المدعمة والمتنوعة في مختلف المجالات لتأهيل أبنائنا الطلاب والخريجين والباحثين.



من جانبها أوضحت "مبروك" أن تلك الدورة تأتي في إطار جهود جامعة دمنهور لتعزيز مهارات الطلاب في القيادة والتواصل، وتقديم فرصة للمتدربين لتعلم اللغة الإنجليزية في سياق التنمية البشرية، كما تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب على حل المشكلات والتفكير الإبداعي، وتقديم فرصة للتعاون مع زملائهم في بيئة تعليمية محفزة.

وأوضحت "الشوبكي" أن تلك الدورة تتضمن محاور منها مهارات القيادة الفعالة، التواصل الفعال، حل المشكلات والتفكير الإبداعي، العمل الجماعي والتعاون، والقيادة والتحفيز.











