منطقة كفر الشيخ الأزهرية: ورش عمل تدريبية لتنمية مهارات موجهي الإدارات

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية ورش عمل تدريبية لتنمية مهارات موجهي وموجهات الإدارات التعليمية بالمنطقة، وتطوير أداء التوجيه الفني، اليوم الاثنين، وتستمر فعالياتها حتى يوم الخميس المُقبل، حيث تم تخصيص اليوم الأول والثاني لموجهي العلوم العربية والشرعية والقرآن الكريم، واليوم الثالث والرابع لموجهي مواد العلوم الثقافية.

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على الاطمئنان على تنفيذ هذه الورش والإعداد لها، موجهًا بتيسير المهام طوال انعقاد التدريب، والتنويه على أهمية الاستفادة منه، وتقسيمه على أربعة أماكن بمقر الإدارات التعليمية لتقريب المسافات على المشاركين بحسب الموقع الجغرافي.

وأوضح «شهاوي»، أنّه تم عقد ورش تدريب موجهي إدارات: «كفر الشيخ، وقلين، والرياض» بإدارة كفر الشيخ، وإدارات «بلطيم، والحامول، وبيلا» بإدارة بلطيم، وإدارات «دسوق، وفوه، ومطوبس» بإدارة دسوق، وعقد ورش عمل موجهي إدارة سيدى سالم بذات إدارتهم.

تأتي ورش العمل هذه في إطار حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بجودة العملية التعليمية، ويستفيد منها موجهي منطقة كفر الشيخ الأزهرية بكل التخصصات، ويحاضر لهم مدير التوجيه الفني بالمنطقة، ومجموعة من موجهي عموم المنطقة حسب تخصصهم، ويقوم على الإشراف والمتابعة لهذه الورش إدارة التوجيه الفني بالمنطقة بقيادة أيمن غنيم.