منطقة الأقصر الأزهرية: 176 معلما ناجحين بمسابقة التعاقد بالحصة.. الأسماء

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بمحافظة الأقصر، عن قائمة الناجحين في مسابقة التعاقد بالحصة والذين بلغ عددهم 176 معلمة ومعلمة، حيث هنأ الشيخ عبدالله صالح رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، كافة الناجحين في المسابقة متمنياً لهم التوفيق في خدمة الطلبة مستقبلاً.

وشملت قائمة الناجحين في مسابقة التعاقد بالحصة 38 معلم و138 معلمة من أبناء الأقصر، حيث تم التأكيد على حضور الناجحين لحين تحديد موعد توقيع العقود عند ورودها من مشيخة الأزهر الشريف، وبالنسبة للسادة الذين لم يتم قبولهم الرجاء الالتزام بالتعليمات، والحضور لمقر ديوان عام منطقة الاقصر الازهرية لاستلام ملفاتهم في المواعيد، وعدم الحضور الا في الموعد المحدد لعدم التزاحم ولن يتم تسليم أي ملف إلا في هذه المواعيد، أولاً تسليم الملفات للمتقدمين لإدارة إسنا غرب يوم السبت الموافق 8/2/2025، ثانيا تسليم الملفات للسادة المتقدمين لإدارة اسنا شرق يوم الأحد الموافق 9/2/2025، ثالثا تسليم الملفات للسادة المتقدمين لإدارة أرمنت يوم الاثنين الموافق 10/2/2025، رابعاً تسليم الملفات للسادة المتقدمين لادارة القرنة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2025، خامساً تسليم الملفات للسادة المتقدمين لادارة الأقصر يوم الأربعاء الموافق 12/2/2025.

وكانت قد نظمت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ عبد الله صالح رضوان، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقتي "الفصيح الصغير" و"الموهوب الصغير" لرياض الأطفال على مستوى روضات المنطقة جميعها، وذلك تحت إشراف أحمد عبادي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ محمود الطيب أحمد مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتورة هالة محمد حسن مدير رياض الأطفال.

كما أكد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة الإلتزام بقواعد المسابقة تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيداً بمستوى الأطفال المشاركين، وتقديم خالص الشكر والتقدير لمعلمات رياض الأطفال وأولياء أمور الأطفال لما بذلوه من جهد للوصول إلى هذا المستوى المتميز والمشرف، وأن مثل هذه المسابقات تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال في التعلم واكتشاف المواهب لديهم فى سن مبكرة.



قائمة أسماء الناجحين في مسابقة التعاقد بالحصة بالأقصر الأزهرية3



قائمة أسماء الناجحين في مسابقة التعاقد بالحصة بالأقصر الأزهرية