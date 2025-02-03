اليوم السابع
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مقتل مسؤول عسكرى كبير موال لروسيا فى انفجار موسكو

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:40 م
مقتل مسؤول عسكرى كبير موال لروسيا فى انفجار موسكو الشرطة الروسية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بمقتل مسؤول عسكرى كبير موال لروسيا بعد محاولة اغتياله فى انفجار موسكو.

أفادت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن شخصًا لقي حتفه وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقًا بمجمع " آليي باروسا" السكني الواقع شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.

وقال متحدث خدمات الطوارئ في موسكو: "لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقًا بمجمع آليي باروسا (الأشرعة القرمزية) السكني، في شارع أفياتسيونايا، شمال غرب موسكو".







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