مفوضية اللاجئين: وصول أول دفعة لاجئين إلى إيطاليا بعد تدريبهم فى مصر

كتبت: هند المغربي

رحبت إيطاليا بأول لاجئين من خلال برنامج "الممرات العمالية للاجئين" المبتكر، والذي يوفر للاجئين المهرة مسارات قانونية للتوظيف في البلاد، مما يساعدهم على إعادة بناء حياتهم في حين يعالج نقص العمالة في إيطاليا.

وذلك بعد تلقي التدريب في مصر، ووفق بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه من خلال الخطوة التي اعتبرتها رائدة سيعمل اللاجئون من السودان وجنوب السودان في قطاع بناء السفن بموجب مخطط يربط اللاجئين المهرة بفرص العمل، مع وصول 100 آخرين في عام 2025.

وأوضح التقرير الأممي أنه بعد إكمال دورة تدريبية متخصصة في مصر، وصل اللاجئون وهم على استعداد للعمل في قطاع بناء السفن في مدينة الميناء القريبة مونفالكوني على ساحل البحر الأدرياتيكي.

ويعد البرنامج جزءًا من نهج رائد يهدف إلى تقديم حل مفيد للاجئين ومن خلال هذه المبادرة، سيصل المزيد من اللاجئين في الأسابيع المقبلة من أوغندا والأردن وكولومبيا. وسيتم إطلاق برامج تدريبية أخرى في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل أكثر من 100 لاجئ إلى إيطاليا بحلول نهاية العام وتتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيادة هذه المبادرة.