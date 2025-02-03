معبد إدفو يفتح ذراعيه للسياح.. أعمال الترميم والتطوير تعيد للمعبد سحره وجماله

أسوان- صلاح المسن

معبد إدفو، بمحافظة أسوان، ثاني أكبر معابد مصر القديمة حجماً.واحد أشهر المعالم الأثرية وخاصة بمدينة إدفو شمال محافظة اسوان، وشهد معبد إدفو في الآونة الأخيرة، اعمال ناجحة، شملت أعمال ترميم و تطوير وتجديد، في إطار الحفاظ على تراث مصر الحضاري، ومشروع ترميم المعبد يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي.

وشملت الجهود أعمال ترميم ومشروعات تطوير ، والكشف عن النقوش الموجودة بالمعبد واستعادة الألوان الأصلية التى كانت تزين جدرانه منذ آلاف السنين، ،بالتوازي مع تنفيذ أعمال البنية الأساسية بمدينة إدفو، مثل تطوير طريق معبد إدفو والممشي السياحي.ويتوافد الزائرين علي معبد إدفو من كل أنحاء العالم مما يبشر بموسم سياحي جديد بكل خير. حيث يعد معبد إدفو مزار سياحي هام، وفي قلب الخريطة السياحية لمحافظة أسوان.

كما يتم تنفيذ مشروع تطوير معبد إدفو والذى ضم تنفيذ أعمال تطوير سور المعبد والبوابات الخارجية وغيرها من الأعمال الأخرى بما يليق مع الحركة السياحية الوافدة للمعبد.

كما أن إظهار النقوش والألوان، سيعمل بشكل كبير إلى عودة المعبد لما كان عليه عند بنائه، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على المعبد ونقوشه، والمساهمة في الوقت ذاته في تحسين التجرية السياحية لزائري المعبد.

وكانت قد نجحت البعثة الأثرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة ڨورتسبورج الألمانية، في الكشف عن الألوان الأصلية لمعبد إدفو وعدد من النقوش التي تظهر لأول مرة وذلك أثناء أعمال مشروع ترميم سطح المعبد المكرس لعبادة الإله حورس، والذي بدأ عام 2021

وساهم الكشف عن الألوان الأصلية للنقوش، بشكل كبير في معرفة مزيد من تفاصيل المناظر والكتابات الهيروغليفية التي لم تظهر في النقوش البارزة، بالإضافة إلى إضفاء طابع فريد على قدس الأقداس خاصة عند دخول أشعة الشمس له.

واستهدفت الأعمال تنظيف جدران المعبد وإعادة نشر النصوص والمناظر الخاصة بها وتوثيقها ، كما يتضمن المشروع أيضا ترميم وتنظيف المقاصير والجدران الداخلية للمعبد، فضلاً عن تثبيت الألوان، وإزالة السناج.

وخلال ترميم سقف وجدران قدس الأقداس بمعبدإدفو تم الكشف عن بقايا مناظر ملونة وكتابات للكهنة مدونة بالخط الديموطيقي، بالإضافة إلى آثار ألوان ذهبية كانت تُستخدم لتذهيب النقوش البارزة من مجوهرات وشارات ملكية وكذلك أجساد الآلهة.

وتم إزالة الاتساخات العالقة بالأسطح وفضلات الطيور والأتربة والسناج وكذلك تكلسات الأملاح مما أسفر عن ظهور بقايا الألوان الأصلية التي كانت تغطي النقوش البارزة وجاري حاليا فحص وتحليل الألوان المستخدمة وترميمها، لعودة المناظر إلى صورتها الأصلية عند تشييد المعبد.

وتعكس جودة الألوان بمعبد إدفو، مدى تقدم الفن المصري، وكما تم العثور على نص ديموطيقي مرسوم بالحبر كان مختفيًا تمامًا تحت العوالق يتحدث عن دخول الكهنة إلى قدس الأقداس وهو نقش فريد.

علاوة علي ذلك تشهد مدينة إدفو تنفيذ المسار السياحى، وتطوير الكورنيش بطول 2 كيلو متر والمرسى السياحى "ممشى أهل مصر " والذى يربط المراسى السياحية على نهر النيل بمعبد إدفو غرب المدينة، ويستقبل نحو 80 فندق عائم يومياً، وتكلفت مرحلته الأولى 12 مليون جنيه ، وجارى إستكمال باقى المراحل ، و مشروع تطوير طريق معبد إدفو بطول 2 كيلو متر ، بتكلفة 8 مليون جنيه حيث تم تركيب بلدورات وأرصفة وأعمدة ديكوريه وغيرها .

ويعد معبد "حورس بحدتي" في إدفو أحد أفضل المعابد المحفوظة في مصر ، وأهم ما يميز معبد إدفو تمثال حورس الضخم من الجرانيت الأسود الشهير على شكل صقر، يرتدي التاج المزدوج لمصر العليا والسفلى. و يضم معبد ادفو مجموعة من النقوش والرسومات التي تسجل معلومات مهمة عن اللغة المصرية القديمة والأساطير المصرية القديمة والعقائد الدينة وممارسات العبادة.



معبد إدفو مزار سياحي هام



معبد إدفو يفتح زراعيه للسياح والمصريين



معبد ادفو



معبد حورس بأسوان