مدير منظمة الصحة العالمية: مصر بلغت مستوى النضج الثالث فى الأدوية واللقاحات

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، خلال الكلمة الافتتاحية فى الدورة 156 للمجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، إنه فى جمعية الصحة العالمية فى شهر مايو وافقت الدول الأعضاء على استراتيجيتنا الصحية العالمية الجديدة، وبرنامج العمل العام الرابع عشر، مع هدف طموح لإنقاذ 40 مليون حياة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقد اعترفنا بكل من مصر والهند ورواندا والسنغال وزيمبابوى لبلوغها أو الحفاظ على مستوى النضج الثالث فى الأدوية واللقاحات.

كما وافقتم أيضًا على حزمة تاريخية من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية، ووافقتم على اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة فى الوقت المناسب قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية المقبلة.

وفى شهر نوفمبر، اختتمنا أيضاً الجولة الاستثمارية الأولى لمنظمة الصحة العالمية، والتى ساعدت فى تعبئة نصف الموارد التى نحتاجها لتنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر على مدى السنوات الأربع المقبلة؛

وفى ديسمبر انضممت إلى الرئيس ماكرون لافتتاح أكاديمية منظمة الصحة العالمية رسميًا فى ليون بفرنسا - وهى خطوة كبيرة نحو جعل منظمة الصحة العالمية منظمة ذات تأثير فى البلدان.

وكان هناك أيضًا العديد من الإنجازات التى يجب الاحتفال بها فى مهمتنا الثلاثية لتعزيز الصحة وتوفيرها وحمايتها.

أولاً، مهمتنا هى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، من خلال معالجة أسبابها الجذرية.

وكما تعلمون، تشكل الأمراض غير المعدية 7 من الأسباب العشرة الأولى للوفاة على مستوى العالم، بما فى ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة.

وتتمثل إحدى أهم اهتمامات منظمة الصحة العالمية فى معالجة عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية فى الغذاء الذى يتناوله الناس، والهواء الذى يتنفسونه، والطرق التى يستخدمونها، والمنتجات التى يستهلكونها، بما فى ذلك التبغ - السبب الرئيسى للوفاة الذى يمكن الوقاية منه فى العالم.

يصادف هذا الشهر الذكرى العشرين لدخول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حيز النفاذ.

وعلى مدى العقدين الماضيين، وبفضل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وحزمة MPOWER التقنية التى تدعمها، انخفض انتشار التدخين بمقدار الثلث على مستوى العالم.

وفى العام الماضى، اعتمدت جورجيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وسلطنة عمان التغليف البسيط لمنتجات التبغ.، وبفضل دعم منظمة الصحة العالمية، حظرت فيتنام السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن

ومن خلال شراكتنا فى مبادرة المزارع الخالية من التبغ، قمنا بدعم أكثر من 9000 مزارع تبغ فى كينيا وزامبيا للتحول من زراعة التبغ إلى زراعة الحبوب الغنية بالحديد.

ومن بين المحاور الرئيسية الأخرى معالجة أسباب الأمراض فى الأنظمة الغذائية التى يتناولها الناس.

فى عام 2024، أقر لبنان وموريشيوس ونيبال سياسات أفضل الممارسات بشأن القضاء على الدهون المتحولة، وانضمت الآن 34 دولة إلى خطة التسريع لوقف السمنة، وهو ما يمثل ثلث سكان العالم الذين يعانون من السمنة؛

لقد نشرنا إرشادات جديدة بشأن الهدر، وقدمنا الدعم لـ 14 دولة تعانى من أعلى عبء لتنفيذها.

ونحن نشهد أيضًا تقدمًا فى منع الوفيات والإصابات الناجمة عن الغرق وحوادث المرور والعنف، نحن نقوم بدمج العلوم السلوكية فى المزيد من مجالات عملنا.

ونحن نواصل دعم البلدان لبناء أنظمة صحية صديقة للمناخ وقادرة على الصمود فى وجه تغير المناخ، ولقد قمنا بتعبئة 150 مليون دولار لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لحماية صحة شعوبها من مخاطر المناخ؛ وفى مؤتمر المناخ COP29 فى أذربيجان، وقعنا اتفاقية لإبقاء الصحة فى قلب مفاوضات المناخ.

ثانياً، مهمتنا هى توفير الصحة، من خلال توسيع نطاق الوصول العادل إلى الخدمات الصحية كما تعلمون، يفتقر أكثر من نصف سكان العالم إلى القدرة على الوصول إلى واحدة أو أكثر من الخدمات الصحية الأساسية، ويواجه مليارى شخص صعوبات مالية بسبب دفع تكاليف الرعاية الصحية من جيوبهم الخاصة.

ولمعالجة هذه الفجوات، فإننا نعمل من خلال شراكة التغطية الصحية الشاملة لدعم 125 دولة فى جميع المناطق الست على الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة، وفى العام الماضى قدمنا الدعم إلى 28 دولة لتطوير حزم من الخدمات للتغطية الصحية الشاملة، بما فى ذلك 8 بلدان تعانى من أزمات إنسانية.

ونحن ندعم البلدان لتوسيع نطاق الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين.

قامت أيرلندا وبنما بدمج صحة اللاجئين والمهاجرين فى خطط الرعاية الصحية الوطنية وقدمت أوغندا حزمة صحية شاملة لـ 1.6 مليون لاجىء وأصدرت كولومبيا بطاقات تأمين صحى لنحو 1،5 مليون مهاجر.

وكما نعمل على توسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية، فإننا نعمل أيضاً على توسيع فرص الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز السلطات التنظيمية فى جميع أنحاء العالم..

وقمنا بتعيين 33 هيئة تنظيمية باعتبارها هيئات مدرجة فى قائمة منظمة الصحة العالمية، مما يجعلها "هيئات تنظيمية مرجعية" تلبى المعايير والممارسات المعترف بها دوليا.

لقد قمنا الآن بإدراج 36 هيئة تنظيمية منذ أن أطلقنا البرنامج قبل 3 سنوات.

فى عام 2024، قمنا بتأهيل 87 دواءً ومنتجات أخرى، وأجرينا أكثر من 150 عملية تفتيش لمواقع التصنيع.

أطلقنا منصة جديدة تحتوى على معلومات حول 2000 نوع من الأجهزة الطبية التى تستخدمها البلدان لاختيار الأجهزة للتدخلات الصحية أو الشراء أو قوائم المراجع الوطنية.

أصدرنا 5 تنبيهات بشأن الأدوية غير المطابقة للمواصفات والمزورة، وقمنا باختيار 481 اسمًا غير مسجل الملكية للمكونات الصيدلانية الفعالة.

إن برنامج الأسماء الدولية غير المسجلة الملكية هو أحد تلك الأشياء التى تقوم بها منظمة الصحة العالمية والتى لا يستطيع أحد آخر القيام بها، والتى يعرف عنها عدد قليل جدًا من الناس، ولكنها ذات صلة بجميع البلدان.

إن الأسماء الموحدة للمكونات الصيدلانية ضرورية للغاية لسلامة المرضى والتجارة العالمية وتتبع الأدوية وتعقبها ومكافحة المنتجات المقلدة وزيادة إمكانية الوصول إليها والبحث وأكثر من ذلك.

ويساعد ذلك على زيادة فرص الحصول على الأدوات المنقذة للحياة، بما فى ذلك اللقاحات.

وفيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات، أسفر اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات عن التزامات وأهداف قوية، لقد تضاعف عدد البلدان التى قدمت بيانات عن استخدام مضادات الميكروبات إلى منظمة الصحة العالمية 3 مرات من 36 فى عام 2021 إلى 98 فى عام 2024؛

وتتبنى البلدان توصياتنا الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن المضادات الحيوية: على سبيل المثال، حظرت نيبال استخدام تركيبات المضادات الحيوية التى تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها غير موصى بها.

كما دعمنا التنفيذ الكامل لمراقبة السيلان المقاوم للمضادات الحيوية فى 13 دولة.

وفى كمبوديا، أدى تنفيذ إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى خفض معدل فشل علاج السيلان من 11% إلى الصفر.

لقد قمنا أيضًا بتطوير أول إرشادات بشأن إدارة مياه الصرف الصحى والنفايات الصلبة اللازمة لتصنيع المضادات الحيوية.

لقد قمنا بالفعل بتدريب المفتشين فى 52 دولة عضو، وقام تحالف صناعة مقاومة مضادات الميكروبات بتحديث معاييره لتتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال، إنه فى العام الماضي، احتفلنا بالذكرى الخمسين لبرنامج التحصين الموسع، عندما تم إطلاق برنامج التحصين الموسع فى عام 1974، كان أقل من 5% من أطفال العالم محصنين ضد الأمراض. أما اليوم، فقد وصلت هذه النسبة إلى 83%.

لقد كان برنامج التحصين الموسع المساهم الأكبر فى بقاء الرضع والأطفال على قيد الحياة على مستوى العالم، حيث منع 154 مليون حالة وفاة - بمعدل 8000 حالة وفاة يوميًا لمدة 50 عامًا، ونحن نواصل دعم البلدان لتقديم لقاحات جديدة لإنقاذ الأرواح.

فى عام 2024، قدمت 4 دول جديدة لقاحات فيروس الورم الحليمى البشري، وأصبحت النيجر ونيجيريا أول دولتين تطبقان لقاح Men5CV الجديد، وهو لقاح ضد التهاب السحايا، ولقد قمنا بتأهيل لقاح جديد ضد حمى الضنك؛، ودعمنا توزيع أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح الملاريا فى 17 دولة فى أفريقيا.

وفى الوقت نفسه، نعيش فى العصر الذهبى للقضاء على الأمراض، مع قيام المزيد والمزيد من البلدان بتحرير شعوبها من الملاريا، والتراخوما، والجذام، وداء الفيل اللمفاوي، وغيرها.

وفى العام الماضي، حصل 7 بلدان على شهادة القضاء على الأمراض الاستوائية المهملة، وهي: البرازيل، وتشاد، والهند، والأردن، وباكستان، وتيمور الشرقية، وفيتنام.

وفى الأسبوع الماضى فقط، منحنا غينيا شهادة القضاء على داء المثقبيات الأفريقى البشري، والنيجر شهادة القضاء على داء كلابية الذنب.

وفى العام الماضي، تم الإبلاغ عن 11 حالة إصابة بشرية فقط بمرض دودة غينيا فى ثمانى قرى فقط فى تشاد وجنوب السودان.

وافقت غانا على علاج جديد لمرض العمى النهري، والذى تم تطويره من خلال عقدين من التعاون بين البرنامج الخاص لمكافحة عمى النهر، والباحثين، ومكاتب منظمة الصحة العالمية فى البلدان، وتطوير الأدوية من أجل الصحة العالمية.

كما حصلنا على شهادة خلو الرأس الأخضر ومصر من مرض الملاريا، وقد وصلت جورجيا بالفعل هذا العام إلى نفس الوضع، وقد تم التحقق من صلاحية بليز وجامايكا وسانت فينسنت وجزر جرينادين للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهرى من الأم إلى الطفل؛

وقد أثبتنا أن ناميبيا تسير على الطريق الصحيح نحو القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائى ب من الأم إلى الطفل.

ولأول مرة، وصلت نسبة تغطية علاج السل إلى 75% على مستوى العالم، وحققت 79 دولة انخفاضاً فى الإصابة بالسل بنسبة 20% على الأقل، وحققت 43 دولة انخفاضاً فى الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 35% على الأقل.

وفيما يتعلق بالصحة العقلية، فإننا نعمل مع اليونيسف فى 13 دولة فى جميع المناطق الست، لنتمكن من الوصول إلى 270 ألف طفل ومراهق ومقدم رعاية بخدمات الرعاية.

وفيما يتصل بوفيات الأمهات والأطفال، فإن التقدم المحرز أقل تشجيعا.

بعد التحسينات الجوهرية التى حدثت خلال فترة الأهداف الإنمائية للألفية، توقف التقدم.

ونحن نواصل العمل مع الدول الأعضاء لتحديد العوائق وتزويدها بالأدوات اللازمة للتغلب عليها.

على سبيل المثال، من أجل زيادة الإقبال على ممارسات تنظيم الأسرة، قمنا بتطوير بروتوكول لتقييم الاختناقات بسرعة، والذى تطبقه 27 دولة الآن.

لقد نشرنا إرشادات جديدة بشأن الإنتان عند الأطفال حديثى الولادة، ونحن ندعم البلدان لتنفيذها.

وأطلقنا إرشادات جديدة بشأن نماذج رعاية التوليد، والتى أثبتت دراسة أجريت فى إثيوبيا أنها تعمل على تقليل عمليات الولادة القيصرية الطارئة ومعدلات الولادة المبكرة والقبول فى العناية المركزة لحديثى الولادة.

لقد قامت أكثر من 40 دولة بإعداد خطط تسريع للحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد ومنع حالات ولادة الأجنة الميتة.

وافتتحت تنزانيا 30 وحدة رعاية جديدة للمواليد الجدد، فى حين تحقق باكستان وغانا وسيراليون وملاوى تقدماً أيضاً.

لقد قطعنا شوطا طويلا فيما يتعلق بخفض وفيات الأمهات والأطفال، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن نصل إلى أهداف التنمية المستدامة.

وفى يوم الصحة العالمى هذا العام، اخترنا صحة الأم كموضوع لنا، من أجل لفت الانتباه إلى الحاجة إلى عمل جميع البلدان والشركاء معًا لمنع هذه الوفيات التى يمكن الوقاية منها

والآن ننتقل إلى الركيزة الثالثة لمهمتنا، وهى دعم البلدان لحماية الصحة من خلال الوقاية من حالات الطوارئ الصحية والاستجابة السريعة لها.

فى عام 2024، استجبنا لـ 50 حالة طوارئ مصنفة حول العالم: صراعات، وتفشى أمراض، وكوارث طبيعية، وأكثر من ذلك.

وشمل ذلك تسليم إمدادات بقيمة 48 مليون دولار أمريكى إلى 78 دولة.

لقد ساعدنا فى السيطرة على تفشى وباء الكوليرا فى 27 من البلدان الثلاثة والثلاثين المتضررة، ولم يتبق سوى ستة بلدان فى مرحلة حادة؛

بفضل دعم منظمة الصحة العالمية، تمكنت رواندا من السيطرة على تفشى مرض فيروس ماربورج.

وفى الوقت الذى نتحدث فيه، فإننا نستجيب لتفشى فيروس ماربورج فى تنزانيا وفيروس إيبولا فى أوغندا، حيث سافر نائب المدير العام مايك رايان للإشراف على الاستجابة؛

وكما تعلمون، فى أغسطس من العام الماضى أعلنت حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق على المستوى الدولى بسبب تفشى مرض جدرى القرودفى جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى فى أفريقيا.

وعلى الرغم من استقرار عدد الحالات المبلغ عنها فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن تدهور الوضع الأمنى أدى إلى مغادرة العديد من المرضى لمراكز العلاج، مما أدى إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى.

ردًا على تفشى المرض، أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاحات واختبارات لجدرى القرود mpox الأولى فى قائمة الاستخدام الطارئ، وأنشأت آلية الوصول والتخصيص، التى نسقت التبرعات بستة ملايين جرعة لقاح عبر 15 دولة.

وقد تم تسليم نحو 500 ألف جرعة، ومن المقرر أن تتوفر 1.7 مليون جرعة أخرى قريبًا. كما قمنا بتوفير الإمدادات للمختبرات فى 136 دولة لضمان قدرتها على تشخيص مرض جدرى القرود.

وقد تم تطعيم نحو 70 ألف شخص، معظمهم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أدت محدودية الموارد فى البلدان المتضررة، التى تواجه أولويات صحية متعددة ومتنافسة، إلى الحد من سرعة ونطاق التطعيم.

وكان الجزء الرئيسى الآخر من عمل الاستجابة للطوارئ الذى قامت به منظمة الصحة العالمية فى العام الماضى يتمثل فى الاستجابة للصراعات وانعدام الأمن فى غزة وهايتى ولبنان والسودان وأوكرانيا وأماكن أخرى.

ونحن سعداء للغاية برؤية أن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة صامد، ونأمل كثيرا أن يصبح سلاما دائما.

تتمثل أولوياتنا فى تلبية الاحتياجات الصحية الحادة، ودعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية، ونقل المرضى داخل غزة وخارجها للحصول على الرعاية المتخصصة.

منذ بدء وقف إطلاق النار، أرسلت منظمة الصحة العالمية 63 شاحنة محملة بالإمدادات، ومن المتوقع أن تصل 30 شاحنة أخرى فى الأيام المقبلة.

نحن نوفر 60% من جميع المستلزمات الطبية، و100% من الوقود للمستشفيات ومرافق فريق الطوارئ الطبية.

وفى المجمل، خلال الصراع، قمنا بتنسيق نشر 52 فريقًا طبيًا طارئًا من 26 منظمة، والتى أجرت أكثر من 2.4 مليون استشارة طبية، وأجرت أكثر من 36 ألف عملية جراحية طارئة، وعالجت ما يقرب من 86 ألف حالة إصابة.

وبالتعاون مع شركائنا، تمكنا من التفاوض على هدنة إنسانية ومنعنا عودة ظهور شلل الأطفال من خلال تطعيم أكثر من 550 ألف طفل.

ولا يسعنا إلا أن نأمل أن يحمل عام 2025 أيضا نهاية للصراعات فى السودان وأوكرانيا.

وفى السودان، تشير التقديرات إلى مقتل ما يقرب من 32 ألف شخص، ونزوح 30% من السكان، وحاجة 20 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

لقد قمت بزيارة السودان فى سبتمبر، حيث شاهدت آثار الحرب الأهلية والتقيت بالأشخاص الذين يدفعون الثمن.

وفى الأسبوع التالى كنت فى تشاد، حيث سافرت إلى مدينة أدرى الحدودية والتقيت ببعض اللاجئين السودانيين البالغ عددهم 900 ألف شخص الذين فروا بحثاً عن الأمن والغذاء.

وهم مجرد جزء بسيط من 122 مليون شخص حول العالم أجبروا على الفرار من منازلهم.

وفى غزة ولبنان والسودان وأوكرانيا وأماكن أخرى، نستمر فى رؤية الهجمات على الرعاية الصحية، التى أصبحت "وضعاً طبيعياً جديداً" فى الصراع.

فى العام الماضي، تحققنا من أكثر من 1500 هجوم على مرافق الرعاية الصحية فى 15 دولة ومنطقة، مما أدى إلى مقتل 932 شخصًا وإصابة 1767 آخرين.

ومن المحبط أن لا تتم محاسبة أى شخص تقريبًا على هذه الانتهاكات للقانون الدولى.

ولقد أطلقنا مع شركائنا تقريراً جديداً فى العام الماضى يتضمن تسع توصيات لمحاسبة مرتكبى الهجمات على الرعاية الصحية. ونحن نحث الدول الأعضاء على تنفيذ هذه التوصيات.

وأضاف تيدروس، إنه بطبيعة الحال، فإن الاستجابة لحالات الطوارئ ليست سوى جزء واحد من عملنا. واستجابة للدروس المستفادة من جائحة كورونا، عززت منظمة الصحة العالمية عملها فى كل أبعاد الوقاية من حالات الطوارئ والاستعداد لها والاستجابة لها.

نقوم يوميًا بمسح العالم بحثًا عن التهديدات التى تهدد الصحة العامة.

فى العام الماضي، قمنا بتقييم أكثر من 1.2 مليون إشارة محتملة؛ ومن خلال مركز منظمة الصحة العالمية للاستخبارات المتعلقة بالأوبئة والجوائح فى برلين، فإننا ندعم البلدان لتعزيز قدراتها فى مجال المراقبة الجينية.

الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض، التى تأسست فى عام 2023، تشمل الآن 230 منظمة فى 85 دولة؛

لقد قدمنا الدعم لـ 19 دولة لاستكمال التقييمات الخارجية المشتركة، ومن المقرر إجراء 21 تقييما آخر هذا العام.

وأكملت 3 دول الدراسات التجريبية للمراجعة الشاملة للصحة والاستعداد، وبالإضافة إلى أنشطة الاستعداد العامة هذه، فإننا ندعم أيضاً البلدان فى الاستعداد لمواجهة تهديدات محددة، بما فى ذلك الإيبولا.

فى كثير من الأحيان، تتفاقم حالات تفشى الإيبولا نتيجة لانتقال العدوى داخل المستشفيات، ولذلك، بالتعاون مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين، قمنا بتطعيم 150 ألف عامل صحى فى ستة بلدان ضد الإيبولا، وهى المرة الأولى التى يحدث فيها هذا الأمر خارج إطار الاستجابة لتفشى المرض، وذلك لمنع أى تفشى مستقبلى.

كما دعمنا تطعيم 53 مليون شخص ضد الحمى الصفراء فى خمس دول، وقمنا بمراقبة انتشار أنفلونزا الطيور المثير للقلق بين الأبقار الحلوب فى الولايات المتحدة.

ومن خلال النظام العالمى لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها، قمنا بتسهيل تبادل أكثر من 100 عينة من الإنفلونزا الحيوانية مع مراكز التعاون مع منظمة الصحة العالمية فى العام الماضي، وقمنا بتحميل 525 تسلسلًا وراثيًا لإنفلونزا الطيور إلى قواعد البيانات المتاحة للجمهور.

وقد أوصينا بتسعة فيروسات مرشحة جديدة لإنتاج لقاحات حيوانية المنشأ، متاحة عالميًا للشركات المصنعة لإنتاج اللقاحات فى حالة ظهور جائحة إنفلونزا.