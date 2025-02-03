محافظ شمال سيناء يفتتح برنامجًا تدريبيًا حول آلية اصطياد الكلاب الضالة

العريش - محمد حسين

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، البرنامج التدريبي على آلية اصطياد الكلاب الضالة، والذي تنفذه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وما يترتب عليها من آثار سلبية على المواطنين والثروة الحيوانية.

وأكد المحافظ أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة مجموعة عمل ممثلة عن كافة الجهات المعنية بالمحافظة، حيث يتم التدريب على الأساليب العلمية والعملية لاصطياد الكلاب الضالة بطرق آمنة وفعالة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية “مصر 2030” للقضاء على مرض السعار، وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، إلى التعاون المستمر بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لوضع آليات تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتدريب فرق الطوارئ المعنية في شمال سيناء لمواجهة هذه الظاهرة بطرق علمية ومدروسة.

وشهد افتتاح البرنامج حضور عدد من القيادات والخبراء في المجال، من بينهم الدكتور جمال عبد الواحد طه، مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة، والدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص، والدكتورة رشا حسانين، مدير المركز المصري للتدريب والتوعية.