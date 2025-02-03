محافظ سوهاج يوجه بتنظيم برامج توعوية وندوات لتعزيز الوعى بحقوق الإنسان

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة حقوق الإنسان بتشكيلها الجديد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور الطاهر موهوب رئيس الوحدة، وأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية دور وحدة حقوق الإنسان باعتبارها المحرك الرئيسي لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التركيز على العمل الميداني ووضع خطط تنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، كما وجه بأهمية تنظيم برامج توعوية وندوات وحلقات نقاشية تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، واستهداف المشكلات الحقيقية ووضع الحلول المناسبة لها.

وطالب المحافظ بعرض الخطة التنفيذية للوحدة خلال الاجتماعات القادمة لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة أن تؤدي الوحدة دور فعال ونموذجي يحتذى به في جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق محاورها المتعددة، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .