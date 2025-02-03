محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعاً للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع القيادات التنفيذية في إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، والذي يتزامن مع الذكرى الـ36 لاسترداد طابا الحبيبة بالمحافظة، وذلك لوضع تصور شامل ومُحدث لاحتفالات العيد القومي هذا العام، والتي تجسد معاني الفخر والاعتزاز بملحمة استعادة طابا.

تتضمن احتفالات هذا العام مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تختلف عن السنوات السابقة، من بينها الاحتفال الرسمي برفع العلم بحضور نخبة من كبار الشخصيات والضيوف. وقد تم توجيه الدعوة لعدد من الوزراء، والسفراء، وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى الشيوخ والعواقل، والإعلاميين، والفنانين، والمحافظين السابقين وأسرهم.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات على مدار عدة أيام، وتشمل افتتاح وتفقد عددا من المشروعات الحيوية في مختلف مدن المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ومحاضرات يقدمها كبار الخبراء العسكريين والاستراتيجيين لمناقشة القضايا الوطنية والتحديات الإقليمية. كما ستقام مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية.

وأكد المحافظ على أهمية الدور التوعوي الكبير الذي ستقدمه المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، وبيوت الثقافة لتعريف الأجيال الجديدة بالتضحيات العظيمة، سواء العسكرية أو السياسية، التي قدمها آباؤنا وأجدادنا وقادتنا للحفاظ على الأرض واستعادتها. وشدد على أن الحفاظ على تراب الوطن يجب أن يكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة، من أجل تنمية الوعي الوطني والقومي، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي يشهدها العالم في هذه الفترة.