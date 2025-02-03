محافظ جنوب سيناء يبحث البدء الفوري لعدد من المشروعات ضمن استراتيجية 2030

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا ضم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وهدى الشوادفي، مساعدة وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع “جرين شرم”، بحضور النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من مستشاري المحافظ.

خلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لبعض الأنشطة والمشروعات الجارية تحت رعاية وزارة البيئة على أرض جنوب سيناء، وسبل البدء الفوري في هذه المشروعات، تحقيقًا للمخطط الاستراتيجي للدولة. من بين هذه المشروعات، مشروع تطوير منطقة “البلو هول” لمكانتها البيئية والسياحية العالمية، بهدف زيادة قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من السياح مقارنة بالحالية، وتعظيم أوجه التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة.

وأعرب المحافظ عن التزام المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم المتاحة، واستغلال إمكانيات المحافظة من كوادر وتسهيلات للإجراءات بهدف إنجاح هذه المشروعات. كما تم استعراض المخطط الحالي للمشروع من قبل الاستشاريين، حيث قدم المحافظ عددًا من الاقتراحات والتعديلات التي من شأنها تعزيز الاستفادة القصوى من هذه المشروعات.

وتطرق المحافظ إلى ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة بإشراك أهالي سيناء في هذه المشروعات القومية، لما لذلك من أثر إيجابي وعائد مشترك على جميع الأطراف.

وفي ختام الاجتماع، قدم المحافظ شكره وامتنانه للتعاون المثمر والبنّاء بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة وكافة الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في الارتقاء بالمنظومة والأنشطة البيئية على أرض المحافظة.