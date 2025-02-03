محافظ الجيزة يكرم شباب حريق كعابيش فى فيصل تقديرا لعملهم البطولى

كتبت - مرام محمد

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، أبطال حادث حريق منطقة كعابيش بفيصل، الذين تمكنوا من إنقاذ ثلاثة أطفال من النيران، وذلك تقديرًا لعملهم البطولي.

وبكل عزيمة تسلق الشباب من نوافذ الشقق التي تقع بجوار وأسفل الشقة التي شهدت الحريق، أمس الأحد، وقاموا بإنقاذ 3 أطفال من ألسنة اللهب، قبل حدوث الكارثة.

وعلى الفور وصل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده لباقي الشقق السكنية.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل حريق اشتعل بشقة سكنية، بالطابق العاشر، في عقار بمنطقة كعابيش، في فيصل، وإنقاذ 3 أطفال من الموت، حيث تمكن عدد من الشباب من إخراجهم عبر بلكونة الشقة، وتبين أن الأطفال كانوا بمفردهم بالشقة، لتواجد والديهم في العمل، وفور نشوب الحرق، وتصاعد ألسنة اللهب، استغاثوا بالأهالي عبر بلكونة الشقة، وتم إنقاذهم.

وتوصلت التحريات إلى أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وتسبب في احتراق محتويات الشقة، دون وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران.

من جانبها، أمرت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أقوال شهود عيان، أن النيران اشتعلت بالشقة، وحاصرت الأطفال مما دفع عددا من الشباب، لتسلق واجهة العقار، عبر الشقق المجاورة، وتمكنوا من مساعدتهم، في الإفلات من النيران، وإنقاذهم قبل محاصرة الحريق لهم.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لكشف سبب اشتعال النيران، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وراء نشوب الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.