متحف الأقصر ينظم نشاط المعسكر الشتوى للأطفال من ذوى الهمم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق متحف الأقصر للفن المصرى القديم بقيادة الدكتور علاء المنشاوى، في فعاليات نشاط المعسكر الشتوي 2025م، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم تحت عنوان "إجازة وحرفة"، وذلك لمجموعة من أبنائنا أصدقاء قسم التربية المتحفية لذوي الهمم، وتم عمل ورشة أعمال يدوية بالخرز وتصميم عقود وخواتم وأساور.

وفى نفس السياق، وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، استقبل متحف الأقصر للفن المصرى القديم، ممثلاً بقسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، مجموعة من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم تنظيم ورشة لكتابة الخط العربي، حيث تم تعليمهم أساسيات كتابة الحروف العربية، كما تم توزيع أوراق مطبوعة لتلوين الحروف لتوفير تجربة تعليمية ممتعة.

فيما أعلن الدكتور علاء المنشاوي مدير عام متحف الأقصر للفن المصرى القديم، عن بدء أعمال تركيب مجموعة من العلامات الإرشادية بلغة الإشارة، وذلك لإتاحة المتحف لاستقبال زواره من ذوي الإعاقة السمعية، وفي إطار استكمال تنفيذ خطة الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة لرفع كفاءة المتاحف المصرية لاستقبال الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة (من كافة الإعاقات المختلفة).

وأضاف مدير عام متحف الأقصر، إنه انطلق مسئولي المتحف في تركيب مجموعة من العلامات الإرشادية بلغة الإشارة بمتحف الأقصر للفن المصرى القديم، وذلك لإتاحة المتحف لاستقبال زواره من ذوي الإعاقة السمعية، بالتعاون مع الدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لخدمات تطوير المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمكتب وزير السياحة والآثار، وذلك تحت إشراف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

جدير بالذكر أن المتحف مزود ببطاقات شارحة مكتوبة بطريقة برايل لخدمة زواره من ذوي الإعاقة البصرية، ويتم تطوير المتحف بصورة دائمة تحت إشراف الدكتور علاء المنشاوي مدير عام المتحف، والدكتورة هبه عبد العزيز المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف.



المعسكر الشتوى للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة بمتحف الأقصر



متحف الأقصر ينظم المعسكر الشتوى للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة



متحف الأقصر ينظم نشاط المعسكر الشتوى للأطفال ذوى الاحتياجات