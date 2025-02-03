قوات الاحتلال تقتحم نقطة طبية للهلال الأحمر في مخيم الفارعة بالضفة

أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت النقطة الطبية، واستولت على البطاقات الشخصية للعاملين فيها، ومنعتهم من التحرك دون تنسيق.



وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت، في وقت سابق اليوم، طواقم الهلال الأحمر ومنعتها من نقل أحد المرضى من داخل المخيم.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية اماتين شرق قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اماتين وسيرته آلياتها في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.