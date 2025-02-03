عناصر الدعم السريع تغادر الخرطوم فى سيارات محملة بالمسروقات

كتبت ريهام عبد الله

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تكشف هروب عناصر من ميليشيا الدعم السريع فى الخرطوم، بسيارات محملة بعدد كبير من المسروقات التى نهبوها من منازل المواطنين فى العاصمة الخرطوم، ومتجهين نحو ولاية دارفور.

ونشر ناشطون صورا لعناصر من مليشيا الدعم السريع في شوارع الخرطوم يحملون عدد كبير من المسروقات التي تم نهبها من منازل المواطنين والشركات والمؤسسات.

وأظهرت الصور تحرك عربات وشاحنات كبيرة بداخلها المسروقات، في طريقها إلى جبل أولياء، فى طريقهم لمغادرة ولاية الخرطوم نحو دارفور وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

وخلال الأيام الماضية تشهد الخرطوم، تقدم وانتصارات للجيش السودانى على عدة محاور، إذ تمكن الجيش من بسط سيطرته واستعادة عدد من أحياء بحري وتم فك الحصار عن القيادة العامة و سلاح المدرعات في مناطق جبرة.

