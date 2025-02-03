عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لبرنامج سفراء ضد الفساد بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، المقابلات الشخصية للنشء المتقدمين للانضمام لبرنامج سفراء ضد الفساد، والذى يهدف إلى إعداد جيل من النشء، يعمل على نشر القيم المجتمعية والإيجابية وقادر على تحمل مسئولية المستقبل ويكون زراعة لمحاربة الأفكار والسلوكيات والعادات السيئة التى تنشأ داخل المجتمع من فتره إلى أخرى ومواجهة مروجى الشائعات الكاذبة ومكافحه التحرش، والعمل على التوعية فى الحفاظ على الممتلكات العامة ونشر سيادة القانون والأمن السيبرانى والمعلوماتى ورفض الغش ومكافحة التميز ومكافحة العنف بجميع أنواعه هذه هى المبادئ التى سيقوم هؤلاء السفراء بنشرها وتعميمها داخل المجتمع لفئات سنية فى مستوى السفراء ونشرها بالمدارس والمجتمعات المحيطة بهم.

وعقدت اللجنة برئاسة ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب بجانب عصام فؤاد مدير إداره النشء بالمديرية.

حيث تقدم 400 من النشء على مستوى المحافظة لاختيار 30 منهم حسب الإمكانيات والمهارات الشخصية المتوفرة لدى كل منهم والقدرة على إقناع الآخرين والتعبير الأمثل لمحاربة هذه الأفكار والعادات السيئة وإلمامه بالمعلومات العامة.



اللجنه برئاسه وكيل وزارة الشباب والرياضة باسوان



اعداد جيل من النشئ



المقابلات الشخصيه للنشء



المقابلات الشخصيه



برنامج سفراء ضد الفساد