طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية بتخفيضات الأوكازيون الشتوى 2025.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الضوابط للمحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025 وهي الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وكاتبة الأسعار على المنتجات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2025 اليوم الاثنين في ظل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جدية العروض، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لـ جهاز حماية المستهلك رقم " 19588" .