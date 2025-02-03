سفير مصر فى رام الله يبحث مع الاقتصاد الفلسطينى المعيشية فى غزة

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير ايهاب سليمان سفير مصر في رام الله، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور حيث بحث الجانبان التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة الأوضاع المعيشية فى قطاع غزة عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز جهود نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

تناول اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث شددا على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعمل على عقد اجتماعات تشاورية لرجال الأعمال لبحث فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فى ظل التداعيات الحادة للحرب على الاقتصاد الفلسطيني خلال السنة الاخيرة.

من جانبه، ثمن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، مؤكداً محورية الدور المصري في عمليات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بغزة خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البناء والتشييد وتأهيل البنية التحتية.