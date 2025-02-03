اليوم السابع
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روائح شهر رمضان الكريم.. الفوانيس تزين أسواق الإسكندرية "بث مباشر"

الإثنين، 03 فبراير 2025 10:41 م
روائح شهر رمضان الكريم.. الفوانيس تزين أسواق الإسكندرية "بث مباشر" فوانيس رمضان
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل سوق المنشية بوسط محافظة الاسكندرية، حيث يشهد السوق استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من عرض جميع انواع فوانيس شهر رمضان المبارك، وذلك لبيع الفوانيس بأسعار مخفضة.

ويشهد سوق المنشية انتشار فوانيس رمضان، من أشكال وأنواع مختلفة، وهناك أنواعا من الزينة من الكارتون والمرسوم عليها الشخصيات الكرتونية مثل بكار وبوجى وطمطم، مما يجعلهم يفضلونها لانخفاض سعرها، فى متناول الجميع ومنها الصاج والخشب والبلاستيك، وايضا الزينة المصنعة من الكرتون والورق.

 

 

اشكال والوان فوانيس رمضان في الإسكندرية
اشكال والوان فوانيس رمضان في الإسكندرية

 

روائح شهر رمضان في أسواق الإسكندرية
روائح شهر رمضان في أسواق الإسكندرية

 

فوانيس رمضان تزين أسواق الإسكندرية
فوانيس رمضان تزين أسواق الإسكندرية

 







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أخبار الإسكندرية

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