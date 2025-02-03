رئيس هيئة الدواء: 30% من السوق المصرى جاهز لتطبيق التتبع الدوائى

كتب ـ وليد عبد السلام

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، إن 30% من السوق الدوائى جاهز لتطبيع التابع الدوائى، مشيرا إلي أن منظومة التتبع الدوائى في المرحلة الأولى ستشمل الأدوية الحيوية الخاصة بالضغط والسكر وغيرها.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بهيئة الدواء سيتم تعميم تجربة التتبع الدوائى من 3 إلي 4 سنوات، وقال: نسعى إلي الحصول على مستوى النضج الرابع لمنظمة الصحة العالمية .

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلي أن 91% من الدواء المصرى يصنع محليا، مؤكدا أن الدواء المصرى آمن وفعال ويخضع لكل معايير الجودة.

وتابع: نستهدف تعزيز الصادرات الدوائية لضمان تدفق أكبر للنقد الأجنبى، مشيرا إلي أن المادة الفعالة للدواء المصرى كالدواء الأجنبى وليس هناك فارق.



