رئيس هيئة الدواء: أنتجنا 407 ملايين عبوة مضاد حيوى فى السوق المحلى عام 2024

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء إن القرار 725 الخاص باشتراطات تخزين الدواء فى مخازن وشركات توزيع الدواء يهدف إلي تأمين الدواء المصرى، ووصولة للمريض بشكل آمن وفعال .

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بهيئة الدواء المصرية، أن الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتخزين الجيد للدواء تتفق مع المعايير العالمية فى حفظ وضمان مأمونية الدواء.

وتابع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء: أننا نسعى إلي خفض استهلاك المضادات الحيوية، مشيرا إلي تقنين صرف المضادات الحيوية، وفى عام 2023 تم إنتاج 421 مليون عبوة مضاد حيوى، بينما فى عام 2024 تم إنتاج 407 ملايين عبوة مضاد حيوى، وكل مواطن له 4 أصناف مضاد حيوى.

وقال رئيس هيئة الدواء: نواجة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية ولابد ان تستعمل باشراف طبى دقيق، وتابع: نستهدف فى الفترة المقبلة منع صرف المضاد الحيوى بدون روشته طبية.



