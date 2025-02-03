دراسة جدوى للتوسع فى إنشاء منطقة متكاملة للنباتات الطبية والعطرية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توقيع مذكرة تعاون مع مركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) التابع لمعهد التخطيط القومي، لإعداد دراسة جدوى شاملة ومتكاملة لدراسة التوسع وزيادة المساحة المخصصة لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي المخصص لها مساحة 147 فدانًا بناحية مركز سمسطا.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة من خلال التعاون مع كافة الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من المشروع وتنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ودعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وفي اطار التعاون المثمر بين محافظ بني سويف ومعهد التخطيط القومي والتزاما بتوجهات الدولة بتشجيع الاستثمار لتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي المبني على زيادة القيم المضافة.

حيث قام بالتوقيع "ممثلا عن المحافظة" بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعن معهد التخطيط الدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز CDAC، وذلك في حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والتنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في استغلال الموارد الزراعية لمحافظة بني سويف، خاصة وأن المحافظة تستحوذ على نحو 46% من إجمالي الإنتاج القومي، مضيفا أن المحافظة تعمل على استثمار هذا التميز من خلال إقامة منطقة استثمارية متكاملة تستهدف تحويل المحاصيل الزراعية من مجرد إنتاج خام إلى سلع وسيطة ونهائية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية جديد، منوها على أن هذا المشروع يعد أحد ثمار الاستراتيجية الاقتصادية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020 كأول استراتيجية محلية على مستوى محافظات مصر وفقا لرؤية مصر 2030 تحت رعاية القيادة السياسية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، ومع زيادة المساحة المخصصة لهذا المشروع سيسمح ذلك بزيادة امكانية تحقيق التكامل المخطط له في هذا المشروع، لا سيما وأن المشروع يهدف إلى ربط الزراعة بالصناعة عبر التوسع في الصناعات التحويلية القائمة على النباتات الطبية والعطرية، مثل إنتاج المستخلصات الدوائية، المكملات الغذائية، العطور، ومستحضرات التجميل، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لبني سويف وقربها من الأسواق المحلية والدولية.

كما أشار نائب المحافظ " بلال حبش " إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتخطيط الاستراتيجي القائم على استثمار المزايا التنافسية لمحافظة بني سويف، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، منوهًا إلى أن العمل تحت قيادة السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أتاح فرصة تحويل الأفكار الطموحة إلى خطط تنفيذية حقيقية، قائلا: "اليوم نخطو خطوة جديدة نحو جعل بني سويف مركزًا إقليميًا رائدًا في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية".

وأضاف نائب المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات التنموية والاستثمارية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في تعزيز سلاسل القيمة للنباتات الطبية والعطرية من خلال التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن التكامل بين القطاع الحكومي والبحثي والاستثماري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تسعى إليه محافظة بني سويف تحت قيادة المحافظ " د. محمد هاني غنيم " في جميع خططها ومشروعاتها المستقبلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التعاون مع محافظة بني سويف في هذا المشروع يأتي في إطار دعم التخطيط العلمي لمشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن دراسة الجدوى التي سيتم إعدادها خلال الأشهرالخمسة المقبلة ستركز على تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، مع تحديد أفضل السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأكد العربي أن القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به يعدان من أهم ركائز التنمية في مصر، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإدخال تقنيات التصنيع الحديثة لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وهو ما يعكسه هذا المشروع الذي سيسهم في تحويل بني سويف إلى مركز صناعي واستثماري إقليمي رائد في هذا المجال.

وأوضح الدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC)، أن المركز سيتولى إعداد دراسة الجدوى وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاقتصادية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه، مؤكدا أن بني سويف تمتلك كل المقومات التي تجعلها مركزًا رائدًا في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن الدراسة ستتضمن آليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.