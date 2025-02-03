حي شرق شبرا الخيمة يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية

القليوبية إبراهيم سالم

قاد المهندس محمد البسيونى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمعاونة الأجهزة التنفيذية ويصاحبها قوات الأمن، حملة مكبرة للاستمرار فى التصدى لمخالفات البناء، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بشأن التصدى بكل حسم لمخالفات البناء وحظر إقامة أي منشآت مخالفة لضوابط الاشتراطات البنائية أو التصاريح الممنوحة والبناء المخالف بدون ترخيص.

وأوضح حي غرب شبرا الخيمة، أنه تم تنفيذ الإزالات لمخالفات البناء وفقاً لأعمال البناء التي تم إقامتها بدون ترخيص، والتى لم يتم تقنين أوضاعها أو تم البناء بها خارج الفترة الزمنية التى نص عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما تم تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

وأكد رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه تم التأكيد والتنويه بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التي تفرضها مؤسسات الدولة، والتى تأتى فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم مناشدة المواطنين بسرعة انتهاز الفرصة السانحة للتقدم على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح لتقنين أوضاعهم وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.



جانب من الحملة



أثناء الحملة



أثناء تنفيذ الإزالات



إزالة أعمال البناء المخالف



إزالة مخالفات البناء



جانب من حملة الإزالة



خلال الإزالة بشرق شبرا الخيمة