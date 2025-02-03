حى غرب المنصورة يشن حملة تفتيش على المحال والمنافذ للتأكد من إعلان الأسعار

الدقهلية - سارة الباز

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والطب البيطرى، والتموين، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بشارع عبد السلام عارف.

وقد تشكلت الحملة من إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار ، وأعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من سامح شفيق، من التموين، وأحمد المنجى من الصحة، والدكتور جورج جميل فؤاد، من الطب البيطرى.

وقد تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم المرور على المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف؛ لمتابعة مدى إلتزام العارضين بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

فيما أشار أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات والمنافذ؛ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار، وعدم المغالاة، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها؛ لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة، وأرواح المواطنين، وذلك طبقاً للقانون والتعليمات وتوجيهات معالى الوزير المحافظ .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبئ عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.



أثناء التفتيش على السلع والمنتجات