"جنوب سيناء الأزهرية" تصعد لنصف النهائى ببرنامج "نوابغ الأزهر" فى معرض الكتاب

كتب ـ لؤى على

أطلق جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، رابع حلقات الموسم الأول من برنامج "نوابغ الأزهر"، الذي يشهد منافسات علمية وثقافية مكثفة بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية المتميزين، حيث تمت المنافسة بين طلاب وطالبات منطقتي القاهرة وجنوب سيناء الأزهريتين.

وشهدت الحلقة الرابعة لبرنامج «نوابغ الأزهر»، منافسة قوية بين الفريقين، انتهت بفوز فريق منطقة جنوب سيناء الأزهرية، ليضمن تأهله إلى التصفيات النصف نهائية للمسابقة، لتلتقي مع منطقة الدقهلية الأزهرية، بينما تلتقي منطقة بني سويف مع منطقة دمياط.

وتهدف مسابقة «نوابغ الأزهر»، إلى اختبار قدرات طلاب الأزهر الشريف، وإظهار تميزهم ومعرفتهم بمختلف مجالات العلم والأدب، كما تحفز على تشجيع التنافس الإيجابي في مجال القراءة والاطلاع، حيث يتنافس الطلاب من 8 مناطق أزهرية، يمثل كل منطقة فريق من أربعة طلاب وطالبات يتم اختيارهم بعناية من المتفوقين، ليجيبوا عن مجموعة من الأسئلة، بعدها يتم تنظيم التصفيات بين منطقتين لكل حلقة، مما يعزز التفاعل والمنافسة بين الطلاب ويتيح لهم الفرصة لإظهار مهاراتهم المعرفية.

ويتم بث فعاليات المسابقة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأزهر الشريف، بالتنسيق بين قطاع المعاهد الأزهرية والمركز الإعلامي للأزهر، مما يتيح للجمهور متابعة المنافسات والتصفيات الحية لحظة بلحظة، وسيتم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة من خلال منحهم جوائز مالية، دروعًا تذكارية، أوشحة، وشهادات تقدير.

ويأتي برنامج "نوابغ الأزهر" في إطار جهود الأزهر الشريف لتحفيز القدرات، ورعاية المتميزين من أبنائه، وتحت رعاية فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف تحفيز الطلاب على المزيد من البحث والتعلم والتطوير المستمر، بالإضافة إلى تعزيز حب العلم والتفكير النقدي لدى طلاب الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.